Sicula Leonzio, per la panchina spunta il nome di Guidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sicula Leonzio è pronta a ripartire dopo l'annata griffata in panchina da Paolo Bianco prima e da Vincenzo Torrente poi. Proprio quest'ultimo ha già comunicato che il suo futuro non sarà in Sicilia, ed è per questo che il club è già a lavoro per programmare la nuova stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, un'idea porterebbe direttamente a Federico Guidi , attuale CT dell'Under 19 azzurra.