Siracusa, Raciti: "Buona prova, a Pagani sarà difficile per tutti"

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo pari esterno di questo campionato per il Siracusa (al netto del blitz di Rieti) dopo quello ottenuto a Vibo Valentia. Gli aretusei portano via un pari dal fortino della Paganese (1-1) e danno continuità al prestigioso successo contro il Catania. Una scia positiva che soddisfa il tecnico Ezio Raciti, il quale sottolinea la buona prova dei suoi al Torre. "Guardare la classifica della Paganese può ingannare - il suo esordio -. Nelle ultime partite ho visto una squadra che cresceva nel rendimento e nelle prestazioni, quindi sapevamo che era una partita difficile. Tra l'altro il campo ha reso quasi impossibile il nostro palleggio. Devo dire che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione sotto l'aspetto della volontà e dell'intensità, e sono stati anche ordinati. Poi certo, si poteva fare meglio in qualche situazione e qualche occasione l'abbiamo anche sprecata. Dovevamo avere una gestione migliore sull'1-0, visto che abbiamo avuto un paio di palle buone su ripartenze. Poi sono venuti fuori loro e ci hanno messo in difficoltà. E sul loro pari c'è stato un posizionamento errato della difesa che ci ha fatto perdere l'uomo in area. Fricano è scivolato e ha svirgolato una palla che poteva gestire meglio. Ma ci teniamo stretto il punto in quanto guadagnato contro un buon avversario che ci pressava e limitava il nostro palleggio in mezzo al campo. In definitiva è stata una partita maschia con pochi spunti tecnici, viste le condizioni del campo. Proprio per questo avevo immaginato di sfruttare gli ultimi 30 minuti per mettere forze fresche e di spessore in avanti, tipo Catania o Vazquez. L'avevo preparata in questo modo, purtroppo ci è mancato il guizzo vincente. Tuttavia sono soddisfatto della prestazione e credo che a Pagani sarà difficile per tutti. Il mercato? Dovete chiedere al direttore Laneri, se ne occupa lui. Poi, se si può aggiungere qualcosa, ben venga".