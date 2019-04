Fonte: TuttoC.com

Tutti a disposizione in casa Siracusa per la delicata gara di domani contro la Vibonese. Questa mattina la squadra ha svolto la rifinitura al "De Simone", al termine della quale il tecnico Ezio Raciti ha parlato con i cronisti in conferenza. Ecco le sue parole: "Ci aspettano due partite fondamentali, sappiamo di essere gli artefici del nostro destino, mentre gli altri dovranno aspettare altri risultati. Dobbiamo vincere per uscire da questa situazione. Ritrovare il nostro pubblico è importante, spero che vengano in massa. Dobbiamo fare la nostra partita, giocando con la giusta intensità. Non guardiamo alle cose esterne, dobbiamo fare più punti possibili".

Giungono notizie positive anche sul fronte dell'agibilità dello stadio "De Simone". E' infatti arrivato il via libera della Commissione provinciale dei Pubblici spettacoli, motivo per cui i tifosi del Siracusa potranno assistere alla gara.