Ufficiale Sorrento, acquisito a titolo definitivo il cartellino di Mirko Albertazzi dal Brindisi

vedi letture

Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – le prestazioni sportive del portiere Mirko Albertazzi, che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Brindisi (11 presenze tra campionato e Coppa Italia). Albertazzi, nato a Bologna il 28 giugno del 1997, vanta 107 presenze in Serie C (102 delle quali nel girone C con le maglie di Francavilla, Picerno e Brindisi). Nel suo curriculum anche due stagioni con il Vicenza. Albertazzi è già a disposizione di mister Maiuri e convocato per il match di domani con la Turris.