Spanò: "Ai playoff saremo sicuramente una grande Reggiana"

"Avremmo voluto giocare fino alla fine il campionato, contro chiunque avevamo fatto vedere il nostro valore, ma abbiamo ben chiaro l'obiettivo, e faremo di tutto per arrivarci".

Esordisce così, nella conferenza stampa odierna in casa Reggiana, Alessandro Spanò. Chiamato a fare il punto della situazione quando l'esordio ai playoff degli emiliani si avvicina: "Stiamo lavorando molto, la nostra è una preparazione non solo fisica ma anche mentale, perché questi playoff presentano molte più insidie rispetto ai classici perché arrivano dopo un lungo periodo di stop: dovremmo ritrovare subito concentrazione e aggressività, quelle sempre avute, ma stiamo curando tutto nei dettagli, non sarà un problema. Sopperire anche all'assenza di pubblico, lotteremo per i nostri tifosi che comunque ci sosterranno. Anche il mister è carico, forse più di prima".

Una Reggiana che almeno nella prima gara avrà anche due risultati su tre: "L'unico modo per fare la gara è giocare come sappiamo, di certo non ci prepariamo per il pareggio: non dobbiamo dimenticare cosa è stato fino a marzo, abbiamo strutturato un percorso r dobbiamo portarlo a termine. Come ho detto sono playoff particolari, per di più tutte gare secche, ma noi abbiamo la nostra identità, dovremmo solo poi studiare l'avversario. Sappiamo però come affrontare moduli e formazioni, ci adatteremo. L'importante è trovare quella situazione giusta tra testa e fisico che ci faccia stare al meglio delle nostre possibilità".

Conclude poi: "Ad agosto tutti dicevano che eravamo una squadra abbordabile, spero che anche adesso si sia abbordabili cosi! (ride, ndr) Non so ancora che Reggiana sarà ai playoff, ma sarà una grande Reggiana".