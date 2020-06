Sudtirol, Tait sui playoff: "Vincerà chi starà meglio fisicamente e mentalmente"

Il difensore del Sudtirol Fabian Tait ha parlato ai taccuini del Corriere dell'Alto Adige dei playoff: "Triestina o Sambenedettese? Difficile dire quale delle due sarebbe meglio incontrare saranno dei playoff stranissimi e pieni di incognite, dopo tre mesi e anche più in cui si è stati fermi, non è detto che sarà la squadra più forte a vincere ma probabilmente quella che fisicamente e soprattutto mentalmente arriverà meglio. Noi? Vogliamo arrivare in fondo. Giocare a Bressanone? Siamo abituati al Druso e dunque è certamente diverso, ma questa non deve essere comunque una scusa".