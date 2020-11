Tacopina: "Mi aspetto di riportare il Catania in A. È il posto che gli spetta"

Intervistato da Antenna Uno Notizie Joe Tacopina è tornato a parlare del Catania, club che intende rilevare, spiegando di volerlo riportare ai fasti del passato: "Mi aspetto di riportare il Catania in Serie A e riprendere la legittima posizione che a questo club, fra i più importanti d'Italia, spetta. Catania è una città meravigliosa, con persone fantastiche che sono state molto incoraggianti per me e per il nostro progetto. - continua Tacopina come riporta Tuttocalciocatania.com - Questa sarà la più grande epoca della gloriosa storia del Calcio Catania e sono onorato di poter farne parte. Spero di vedervi a dicembre. Forza Catania".