Tegola in casa Avellino: riscontrate due positività al Covid-19. La nota del club

vedi letture

"L’Us Avellino 1912 comunica che il sessantaduesimo ciclo di tampone nasofaringeo al quale, lunedì, come da routine si sono sottoposti i membri del club a 48 ore dalla gara ha dato esito negativo per tutti.

Nella serata di ieri uno degli elementi del gruppo squadra ha avvertito leggeri sintomi influenzali. Quest’ultimo è stato prontamente isolato e sottoposto prima ad un test antigenico e poi a quello molecolare che ha evidenziato una positività al Covid-19.

Nella mattinata odierna la restante parte del gruppo squadra ha praticato un nuovo tampone di controllo antigenico che ha dato esito positivo per un solo componente.

In attesa dell’esame di verifica molecolare è stato posto in isolamento. Il club, nel frattempo, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo anti Covid-19": questo il comunicato dell'Avellino, che fa sapere le due accertate positività al Covid-19.