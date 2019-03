Teramo, Maurizi: "A Bergamo sarà gara dura ma vogliamo fare risultato"

Fonte: TuttoC.com

Agenore Maurizi, tecnico del Teramo, ai microfoni del sito ufficiale ha così presentato la trasferta di Bergamo: "Abbiamo alcune variabili da poter utilizzare, come De Grazia dietro la punta, o Armeno mezzala o qualche altra alternativa. De Grazia ha capacità d’inserimento e di sfruttare gli spazi, ci sto pensando. Noi vogliamo recuperare palla il più possibile alti e stare nella metà campo avversaria. Entriamo in campo sempre per fare risultato, sappiamo che sarà una gara dura per entrambi, cosi come sappiamo di aver lasciato molti punti per strada contro squadre che hanno gli stessi nostri obiettivi e quindi ritengo che un pizzico di attenzione in più avremmo potuto avere una classifica migliore, ma grazie a quanto fatto in questi cinque mesi possiamo guardare con maggiore ottimismo al futuro. Persia? E’ un calciatore fantastico, ma ha tirato la carretta per tanto, ha un piccolo affaticamento, vedremo. Con la Fermana abbiamo perso una ghiotta chance di dare un senso diverso alla nostra stagione, ma ora possiamo giocare solo la partita con l’Albinoleffe, che è una delle compagini che a me piace di più".