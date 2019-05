© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mirco Spighi, centrocampista del Teramo, ha parlato dopo la sfida contro la Triestina, dove si è reso protagonista di un fallaccio che gli costeranno tre giornate di squalifica. "Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno, volevo chiedere pubblicamente scusa a Granoche. È una schifezza che non mi appartiene. Volevo spiegare la dinamica, il calcio è di attimi: sono entrato duramente in scivolata, con foga, volevo prendere il pallone... purtroppo ha sterzato all'improvviso, ho fatto una brutta entrata. Forse il caso mediatico è troppo grosso, la mia famiglia e io come padre non c'entriamo nulla. Io gioco sempre così, non è nelle mie intenzioni fare male a un avversario, entro molto duro sulla palla. Ho preso il primo cartellino rosso, diretto, in 12 anni di carriera. Fortunatamente Granoche non si è fatto niente, questa cosa mi ha fatto piacere. Non ho avuto il tempo per chiedergli scusa perché sono stato aggredito da 20 persone, così mi sono difeso".