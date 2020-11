Ternana, Bandecchi e il +7 sul Bari e Teramo: "Io mi sento in vetta di un solo punto"

vedi letture

Sette vittorie di fila, e la legge dei grandi numeri... "La temo, prima o poi accadrà di perdere. Ne ho parlato con il tecnico, siamo certi di saper affrontare quel momento quando verrà". Così, dalle colonne del Corriere dello Sport, il patron della Ternana Stefano Bandecchi.

Che ha poi parlato dell'importante vittoria al "San Nicola" di Bari, gara che ha proiettato le Fere in vetta alla classifica e a +7 dal secondo posto: "La gara ha fatto emergere problematiche serie come il gol preso visti i due giocatori lasciati soli. Ci siamo fatti mettere sotto negli ultimi minuti del primo tempo, meno male che siamo tornati negli spogliatoi, poi abbiamo fallito grosse occasioni. Ci sono difetti da correggere e non guardo la classifica avendo giocato più di altri. Mi sento in vetta di un punto. Siamo una buona squadra che gioca contro altre buone squadre, tenendo il profilo giusto. Lucarelli è una magia, sa dire ai giocatori le cose buone e soprattutto quelle sbagliate. C'è una grande coesione tra proprietà, staff e giocatori. Lavoriamo per creare un blocco unico e per ora ci stiamo riuscendo. Abbiamo la fortuna che molte componenti si conoscono da tempo e i nuovi si sono amalgamati per mentalità e obiettivi. Oggi la nostra forza è essere una squadra, vinciamo e soffriamo assieme. Ora però ci tocca il Teramo che è altrettanto pericoloso. Ci sono almeno una decina di squadre da temere".