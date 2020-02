vedi letture

Ternana, Gallo festeggia la finale di Coppa Italia: "Partita sofferta, Catania grande squadra"

La Ternana pareggia 0-0 al 'Massimino' contro il Catania e, in virtù del 2-0 dell'andata, vola in finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus Under 23. Il tecnico degli umbri Fabio Gallo analizza con soddisfazione il match a fine gara: "Il Catania è una squadra forte, mi aspettavo questo tipo di partita, i tifosi li hanno aiutati molto. Abbiamo fatto una partita di sofferenza, l'avevo anche preventivata, e questo ci deve dare fiducia per il futuro. Ho grande stima dei giocatori del Catania perché li conosco tutti, da Mazzarani a Beleck. Sono giocatori che potrebbero giocare in tutte le squadre. Sicuramente Lucarelli sta facendo un lavoro importante