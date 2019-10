Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha così parlato al termine della partita, molto importante, vinta contro il Catania: "Normale che questa squadra possa anche soffrire, perché ha nel suo DNA quello di creare tanto. Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché siamo andati sotto dopo aver creato cinque occasioni da gol. Per una volta però guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha fatto una partita straordinaria, sotto tutti i punti di vista. Siamo andati sotto per una giocata di qualità loro, perché non dimentichiamoci che giocavamo contro una squadra di qualità e molto forte come il Catania. Non ho avuto la sensazione che non avremmo potuto recuperare questa partita. Questa squadra deve consolidare, partita dopo partita, la convinzione che può dire qualcosa di importante in questo campionato, però ci sono le insidie ogni domenica. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. La cosa che mi piace maggiormente è il non voler perdere le partite”.