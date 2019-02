© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra appeso a un filo il futuro di Alessandro Calori sulla panchina della Ternana. Subentrato a De Canio lo scorso 20 gennaio infatti il tecnico non è riuscito a risollevare le sorti dei rossoverdi collezionando appena 2 punti in cinque gare. Per questo, secondo quanto riportato dal Messaggero, se domani non dovesse arrivare una vittoria (che manca da 45 giorni) contro l’Albinoleffe la posizione dell’allenatore potrebbe essere già a rischio”.