© foto di Luca Rea/LR Press

Potrebbe subire un altro scossone la difficile stagione della Ternana in Serie C. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nelle ultime ore hanno preso quota alcune voci secondo le quali Luca Leone, ds arrivato alle Fere lo scorso 28 dicembre, sarebbe a rischio esonero. Da casa Ternana in merito è arrivata una smentita del vicepresidente Paolo Tagliavento.