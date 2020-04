Ternana, Suagher: "Aspetterei anche l'estate per completare questa stagione"

Emanuele Suagher, difensore della Ternana, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Come finirà questa stagione? Io aspetterei anche l'estate, settembre e ottobre per provare a completare il campionato, facendo poi partire quello nuovo da gennaio. Oppure solo i playoff ad agosto, visto che la Serie A ha una scadenza e noi no, per far ripartire la nuova stagione a fine settembre. Si deve finire per evitare un danno economico, poi si può ragionare sulla riforma dei campionati".

Tra voi, cosa prevale?

C'è chi vuole aspettare e chi chiudere. E' impossibile per quasi tutte le squadre attuare il prospettato protocollo".