Ufficiale Mantova, Emanuele Suagher si ritira dal calcio giocato. Entra nello staff di Possanzini

vedi letture

Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali il Mantova ha comunicato l'addio al calcio giocato di Emanuele Suagher. Per l'oramai ex difensore, però, non è un addio vero e proprio al rettangolo verde dato che, come espressamente comunicato dal club virgiliano, "inizierà un percorso di formazione all’interno dello staff di mister Davide Ballardini".

Suagher (31) è arrivato al Mantova la scorsa estate dalla Pro Sesto. Per lui nella prima parte di stagione 7 presenze, 1 gol e 1 assist a referto. Nel corso della sua carriera il difensore ha vestito anche le maglie di Carpi, Ternana, Crotone, Tritium, Cesena, Pisa, Vibonese, Avellino, Bari e Feralpisalò.