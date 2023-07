ufficiale Mantova, colpo d'esperienza in difesa: Suagher ha firmato un annuale

È la giornata dei difensori, Emanuele Suagher è un nuovo calciatore del Mantova!

Altro bergamasco, classe 1992, difensore centrale di 192 centimetri: da oltre dieci anni protagonista sui campi di serie A, B e C. Emanuele Suagher approda in biancorosso dopo l’esperienza tra le fila della Pro Sesto. In precedenza un palmares lungo e ben articolato. Ha militato in serie A con le maglie di Atalanta e Carpi, in serie B con Crotone, ancora Carpi, Bari, Avellino e Cesena, in C infine con Tritium, Pisa, Ternana, Feralpisalo e Vibonese. Complessivamente 189 presenze ed 8 gol realizzati.

Suagher ha sottoscritto un contratto di durata annuale con scadenza al 30/06/2024.

Benvenuto Emanuele e forza Mantova!