Ternana, tre anni dopo il cerchio si chiude. Falletti torna rossoverde per puntare alla B

Il fantasista Cesar Falletti torna nel luogo del delitto. Dopo tre anni fra Italia (Bologna e Palermo) e Messico (Club Tijuana) il fantasista uruguaiano ha infatti firmato un nuovo contratto con la Ternana e tornerà così a vestire la maglia rossoverde con cui si è fatto conoscere nel nostro Paese con un quadriennio sempre in crescendo prima di provare il grande salto verso la Serie A. Sono state sopratutto le stagioni 2015-16 e 2016-17 a far innamorare Terni di questo fantasista esile dotato di grande tecnica e ottima visione di gioco e capace di giocare in più ruoli (trequartista classico, esterno d’attacco, ma anche regista e mezzala) e incantare con le sue giocate. Un biennio in cui si scoprì anche buon marcatore con 17 reti in 80 partite di Serie B formando con il connazionale Felipe Avenatti una coppia fra le migliori della cadetteria.

Per entrambi ci fu il salto in A per vestire la maglia del Bologna dove però il classe ‘92 non riuscì a replicare quanto di buono fatto a Terni: 13 presenze e un gol. Poi un paio di prestiti prima al Palermo (32 presenze e 4 gol) e poi al Tijuana (12 presenze e zero gol) non felicissimi prima di questo ritorno in Umbria. Ora toccherà al tecnico Lucarelli metterlo in condizione di tornare quello di tre stagioni fa per provare a conquistare una promozione che si preannuncia combattutissima vista le presenza, sempre che la Ternana resti nel Girone C, di tantissime squadre grandi e ambiziose.