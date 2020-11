tmw AlbinoLeffe, Petrugnaro piace in B. Ci sono Chievo Verona e Virtus Entella

In un AlbinoLeffe in piena zona playoff c’è un giovane che sta attirando l’attenzione di alcuni operatori di mercato in vista delle prossime sessioni di mercato. Si tratta di Luca Petrungaro, esterno di centrocampo capace di giocare su ambo le fasce, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarebbe finito nel mirino di due società come Virtus Entella e Chievo Verona. Petrungaro (20) è approdato in Lombardia nella scorsa sessione di mercato dal Torino.