Da tempo il Bari sogna il ritorno di Nicola Strambelli in biancorosso, e adesso, per mettere la ciliegina sulla torta a una rosa già molto competitiva, potrebbe tentare l'affondo decisivo. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club sarebbe a lavoro per cercare il definitivo accordo con l'estroso esterno offensivo, per altro barese di nascita: lo svincolo dalla Reggina del classe '89, che proprio nell'ultimo giorno di mercato ha dato l'addio ai calabresi, agevolerebbe l'operazione.