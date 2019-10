TMW - Casertana, il rebus di Floro Flores. Corado sullo sfondo

© foto di Giuseppe Scialla

Conferenza stampa giornaliera in casa Casertana, con il club che ha annunciato l'incontro tra la stampa, il presidente Giuseppe D'Agostino, il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante e Antonio Floro Flores, colpo della scorsa estate messo a segno dall'allora Ds Martone, ma mai vicino alla realizzazione delle aspettative che intorno a lui si erano logicamente create. Un nome, una garanzia, veniva da dire, ma l'esperienza in Campania del classe '83 non è stata ottimale.

Un anno costellato da infortuni - Dopo 18 giorni di stop per infortunio muscolare, patito lo scorso dicembre, Floro Flores non ha mai trovato l'ottimale forma, tanto da non esser convocato a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio, e aver collezionato solo 18 presenze (di cui la metà da subentrato). Ancora peggio questo avvio di stagione, con soli 17' minuti giocati nelle prime due gare. Tante le critiche che gli sono piovute addosso, ma c'è chi sostiene che questo pomeriggio il calciatore illustrerà pubblicamente i tempi del suo recupero definitivo: perché lui non è certo a Caserta per rubare lo stipendio. Non ne avrebbe neppure bisogno, si può aggiungere, il curriculum parla per lui.

Il possibile addio al calcio giocato - Per contro a ciò, c'è anche chi sostiene che l'ex attaccante annuncerà il ritiro dal calcio giocato, rimanendo però alla Casertana come figura dirigenziale, in modo da poter anche sorvegliare un'attività extra calcistica aperta a Napoli. Punti interrogativi che saranno sciolti nel pomeriggio, ma che la società già conosce.

E se fosse davvero addio? - Qualora fosse giusta la seconda ipotesi, ci sarà da capire se la Casertana agirà nuovamente sul mercato, cosa che potrebbe comunque accadere, a prescindere dal resto. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club starebbe provando a stringere per Gaston Corado.