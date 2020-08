tmw Cesena, fatta per Caturano a titolo definitivo. Contratto triennale

Operazione conclusa in casa Cesena. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club romagnolo ha chiusi in questi minuti l'acquisto a titolo definitivo di Salvatore Caturano, attaccante lo scorso anno già in bianconero ma di proprietà della Virtus Entella. Contratto triennale per il giocatore