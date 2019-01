© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio colpo in entrata per il Gozzano. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello il club piemontese avrebbe definito l'arrivo di Christian Maldini, difensore classe 1996 figlio dell'ex capitano del Milan, e Filippo Scardina, attaccante classe 1992 ex Pro Vercelli. Entrambi arrivano dal Pro Piacenza.