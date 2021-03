tmw Pres. Pro Sesto su Maldini: "Non pesa il cognome: ha guadagnato tutto sul campo"

vedi letture

Certi cognomi sono alle volte pesanti da portare, specie se tuo padre è stato uno dei più forti difensori di Italia e ha scritto la storia di uno dei top club del mondo che risponde al nome di Milan. Ma Christian Maldini, figlio di Paolo Maldini, ha avuto coraggio, ha intrapreso la carriera calcistica del genitore, per altro nel medesimo ruolo, senza dare spazio al cognome.

Di lui, nell'intervista rilasciata a TMW, ne ha parlato il presidente della Pro Sesto, sua attuale squadra, Gabriele Albertini: "Con Paolo abbiamo un rapporto di cortesi e rispetto di ruoli e figure, anche perché con il Milan cerchiamo collaborazione. Christian è un capitolo a sè, non fa pesare il cognome che porta e lo spazio che ha conquistato dopo una prima parte in cui non giocava molto, se l'è guadagnato sul campo: per lui questo deve essere motivo di orgoglio. Ha lavorato ed è stato premiato".