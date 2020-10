tmw Grosseto, dal Lugano arriva in prestito l'attaccante Carlo Manicone

vedi letture

Dopo quella alla Pianese lo scorso anno arriva una nuova avventura in Serie C per Carlo Manicone, attaccante classe 1998 del Lugano. Secondo quanto raccolto il giocatore approda al Grosseto in prestito. Il giocatore è il figlio di Antonio Manicone, attuale allenatore in seconda della Nazionale svizzera.