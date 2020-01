TMW - Juve U23, il Monza si muove per Mota Carvalho: la situazione

Fonte: inviato a Torino

Il Monza si muove sulle tracce di Mota Carvalho, il capocannoniere della Juventus Under 23. Adriano Galliani ragiona in ottica futura, pensando al salto di categoria in Serie B, e avrebbe individuato nell’attaccante portoghese il rinforzo ideale in prospettiva. L’interesse è concreto e i primi contatti ci sono stati. Tuttavia i bianconeri potrebbero decidere di trattenere il giocatore fino al termine della stagione, a meno di un’offerta irrinunciabile. Oltre al Monza, anche altri club hanno bussato alla porta della Juve per l’Under 21 portoghese: al momento, però, è lui il principale riferimento offensivo della formazione di mister Fabio Pecchia.