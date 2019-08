Fonte: Con la collaborazione di Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro in Francia per Matheus Pereira e Stephy Mavididi. I due giovani della Juventus Under 23 hanno diverse richieste, in Italia e all’estero. Il Dijon nelle ultime ore ha scalato diverse posizioni per ottenere in prestito (con diritto di riscatto) i due ragazzi, entrambi classe 1998. L’operazione consentirebbe alla Juve di mantenere il controllo sui giocatori in prospettiva, pronti al grande salto dopo una buona stagione di crescita in Seconda Squadra. Definito anche il prestito secco di Leandro Fernandes al Fortuna Sittard: il centrocampista giocherà in Olanda e tornerà alla base torinese la prossima estate.