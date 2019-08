Fonte: Raimondo De Magistris

Potrebbe presto lasciare la Juventus U23 Leandro Fernandes. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista potrebbe volare in Olanda, al Fortuna Sittard, squadra che milita in Eredivisie (la massima serie del calcio olandese): trattativa in corso, si punta a chiudere a breve con la formula del prestito secco.