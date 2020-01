Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è praticamente giunta al termine l'esperienza in Romania di Franco Signorelli, centrocampista che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Empoli, Ternana e Spezia, per poi chiudere l'avventura nel Bel Paese alla Salernitana.

E proprio l'Italia, sarebbe la meta prescelta dal calciatore: su di lui si sta muovendo la Serie C.