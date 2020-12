tmw Lecco, c'è Porru in uscita: un poker di club di Serie C sul terzino

Lecco già vigile e attento sul mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in uscita dal club lombardo c'è il terzino destro ex Cagliari Fabio Porru, che ha molte richieste dalla C: sul classe 2000 è forte l'interesse di Piacenza, Imolese, Cavese e Teramo.