tmw Viterbese, in difesa ecco Porru. Al Lecco va Borsellini

Scambio sull'asse Viterbese-Lecco. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dalla formazione laziale è in uscita il portiere Davide Borsellini, classe '99 che si trasferirà alla truppa lombarda, nell'ambito dello scambio che porterà in gialloblù Fabio Porru, difensore classe 2000 nella prima parte di stagione in forza appunto al Lecco.