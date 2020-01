TMW - Lecco, Lisai e Vignati in partenza: verso la D l'attaccante

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Due possibili partenze in casa Lecco. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Giancarlo Lisai è in procinto di scendere in Serie D: l'attaccante è conteso da Mantova e Pro Sesto.

Serie C, invece per il classe 2000 Lorenzo Vignati: il difensore è a un passo dal Fano.