tmw Lecco, si lavora al rinnovo di Capogna. Sul piatto un accordo annuale

Una stagione da protagonista a Lecco e un futuro su cui lavorare. Si muove qualcosa per Riccardo Capogna, attaccante classe 1988 del Lecco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com le parti stanno lavorando per il rinnovo della punta romana. Da ambo le parti c'è la voglia di continuare assieme anche il prossimo anno, ma ancora l'ok non c'è. Si lavora sulla durata: sul piatto per l'ex Gozzano un accordo annuale proposto dal club.