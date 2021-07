tmw Pro Sesto, doppio colpo in attacco: vicini gli arrivi di Capogna e Grandi

vedi letture

Serie C

Ieri alle 22:19 Serie C

Doppio colpo in attacco per la Pro Sesto. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo è molto vicino a Riccardo Capogna, lo scorso anno al Lecco, e a Daniele Grandi, reduce dalla stagione con il Brusaporto.