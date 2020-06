tmw Monopoli, se parte Donnarumma occhi puntati su Zanchi del Rieti

Con le sirene della Serie B che si fanno sentire per Daniele Donnarumma, terzino sinistro del Monopoli, finito nel mirino del Pescara per la prossima stagione, il club pugliese si è attivato per reperire un'alternativa al calciatore classe 1992. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, le attenzioni del Gabbiano si sono posate su Andrea Zanchi, laterale romano nella stagione attuale in forza al Rieti con il quale ha messo a referto 28 presenze, un gol e due assisti fra campionato e Coppa Italia di Serie C.