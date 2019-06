TMW - Novara, casting per il ds. Due nomi più una soluzione interna

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si scalda la corsa al ruolo di direttore sportivo del Novara. Come emerso nelle ultime ore in corsa per prendere il posto di Ludi sono rimasti, dopo una lunga fase di analisi, due nomi: quello di Christian Argurio del Catania (in scadenza di contratto) e di Luca Matteassi oggi al Piacenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, esiste anche una terza soluzione, quella interna che porta a Moreno Zebi, già coordinatore dell'area tecnica del club piemontese che potrebbe essere promosso a referente dell'intera area sportiva.