© foto di Giovanni Padovani

Con il suo entourage, Lorenzo Adorni, difensore classe '98, sta valutando azioni tutelative dal punto di vista legale nei propri riguardi. Il giocatore doveva trasferirsi al Gubbio nel corso del mercato di gennaio e gli accordi, l'ultimo giorno, erano stati trovati e firmati. Il giocatore di proprietà del Parma doveva passare al club umbro dopo essere stato in prestito al Monza. Il Parma però non ha inviato in tempo il documento di risoluzione del prestito dal Monza e l'affare è saltato. Così il ragazzo è rientrato al Monza, dove però non pare essere nei piani del tecnico e rischia così di non giocare per cinque mesi.