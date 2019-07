Fonte: Claudia Marrone

© foto di Sandro Giordano

Colpo in entrata per la Pistoiese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club toscano è ad un passo dalla chiusura per Paolo Dametto, difensore 26enne che lo scorso anno con la Feralpisalò ha messo a referto dodici presenze fra Serie C e Coppa Italia di Serie C.