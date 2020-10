tmw L'ex Olbia e Pistoiese Dametto riparte dalla Serie D. Lo aspetta il Picerno

Smaltita la delusione per la retrocessione d'ufficio in C, il Picerno si sta attrezzando per allestire una rosa competitiva che possa subito riprendersi il professionismo. Puntellati i reparti più avanzati, è ora la volta della difesa: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i lucani hanno raggiunto l'accordo con l'esperto Paolo Dametto, reduce dall'esperienza con la Pistoiese.