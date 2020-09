tmw Pistoiese, si lavora al colpo per l'attacco: ad un passo Matteo Chinellato

Colpo in arrivo per l'attacco della Pistoiese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Olandesina sta definendo proprio in questi minuti l'operazione per l'arrivo di Matteo Chinellato, punta classe 1991 attualmente nelle fila dell'Imolese.