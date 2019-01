© foto di Matteo Ferri

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nella tarda mattinata di oggi il centrocampista Manuel Ricci, classe '90, in forza al Matera (16 presenze e 4 gol) per la prima parte della stagione. L'ex Salernitana firmerà col Potenza, iniziando, sempre in Lucania, una nuova avventura calcistica. Seguiranno sviluppi.