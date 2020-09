tmw Potenza, arriva il rinforzo tra i pali. Accordo col Novara per Marchegiani

vedi letture

Diverse le pretendenti per Gabriele Marchegiani, tra queste anche il Potenza, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha chiuso in questi minuti l'accordo con il Novara per il trasferimento - a titolo definitivo - del portiere. Sarò quindi il classe '96 a difendere i pali dei lucani nella prossima stagione.