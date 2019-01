Nulla da fare per il trasferimento del jolly offensivo Alessio Leveque, classe '99. A causa di alcuni intoppi burocratici che ne impedirebbero il tesseramento in serie D, il giocatore resta per ora a Potenza con diversi club di C interessati al suo cartellino (Paganese, Cavese e Fermana tra questi). Dopo il sondaggio di alcune società, tra cui il Taranto, per Leveque si era inserito negli ultimi giorni l'Audace Cerignola, con l'accordo che era stato praticamente formalizzato prima che un cavillo presente nelle Noif facesse saltare l'affare. L'attaccante calabrese può dunque essere tesserato solo tra i professionisti. E già molti club si fanno avanti...