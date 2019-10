TMW - Pres. Ravenna: "Potenziare le giovanili in ottica prima squadra"

© foto di Uff. Stampa Ravenna FC

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com, il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli, tra le altre, ha parlato anche del settore giovanile e della prima squadra: "Dobbiamo potenziare il settore giovanile. Siamo ripartiti per generare un qualcosa di importante, e, per quanto si sia comunque raggiunto dei buoni livelli, vorrei dedicare più energie e risorse a questo aspetto, ce lo impone anche la realtà che viviamo. Vorremmo arrivare a portare tanti ragazzi in prima squadra. [...] Il bilancio che posso finora tracciare della prima squadra, dopo una sorprendente stagione scorsa, è sicuramente positivo, abbiamo cambiato molto ma il mercato ci ha regalato tante gioie, e la squadra è affidata a uno staff tecnico di primo livello, con il quale siamo perfettamente allineati. Poi la squadra gioca bene, sta pagando solo gli infortuni, perché, per il lavoro che vedo tutti i giorni, non abbiamo ancora il giusto ritorno in termini di classifica: ma sono sicuro che anche questo arriverà. Ripetersi è sempre dura, ma daremo del filo da torcere a chiunque".