tmw Pro Sesto, De Respinis: "Il Covid-19 incide sul torneo: la crisi economica dà più equilibrio"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante della Pro Sesto Alessandro De Respinis ha parlato anche del campionato di Serie C, che lui ha ritrovato dopo tre anni in Serie D: "E' un campionato particolare, più equilibrato rispetto a quando tre anni l'ho lasciato dopo l'esperienza al Siracusa. Non ci sono più corazzate, la crisi economica ha sicuramente livellato tutti i club, è stato anche un mercato diverso, e il fattore pubblico incide: non avere spettatori, soprattutto per chi voleva costruire una sorta di fortino tra le mura amiche, si fa sentire. Speriamo si possa tornare alla normalità quanto prima".