ufficiale Il Catania rimpolpa l'attacco con l'ex Sangiuliano City De Respinis

vedi letture

Chiusa la parentesi con il Sangiuliano City, col quale ha risolto il contratto, per Alessandro De Respinis inizia l'avventura siciliana: l'attaccante, infatti, è un nuovo calciatore del Catania, ambiziosa formazione in vetta al Girone I di Serie D.

Ecco la nota del club:

"Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Amedeo De Respinis, nato a Magenta (Milano) il 13 luglio 1993. Nella prima parte della stagione in corso, con il Sangiuliano City, l’attaccante ha collezionato 9 presenze in Serie C, nel girone A. Cresciuto nei settori giovanili del Milan e del Novara, l’atleta lombardo ha esordito in Seconda Divisione con il Mantova. Dopo le due stagioni con il club virgiliano, De Respinis ha collezionato le prime esperienze in terza serie con il Santarcangelo e il Siracusa. Ha vissuto le migliori annate sotto il profilo realizzativo in D, dal 2017/18 al 2019/20, realizzando complessivamente 35 gol con le maglie del Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C, ha indossato anche le maglie della Pro Sesto, del Piacenza e della Vis Pesaro. Ha firmato 25 reti nelle competizioni professionistiche".