© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche della lotta al razzismo e ai comportamenti violenti da parte dell’ambiente che gira attorno al calcio: “Dobbiamo costruire un percorso senza avere paura di valorizzare i piccoli gesti per cambiare la cultura antisportiva. Quando un bambino con la casacca da raccattapalle al termine della gara, dopo una sconfitta, tende la mano ad un calciatore del Bisceglie seduto a terra, questa è un’immagine che nella sua semplicità può non far notizia perché è un gesto importante, il manifesto di quello che la Serie C vuole essere. Ma purtroppo non ha avuto l’adeguato spazio sui media. Lo stesso dicasi del giocatore del Padova allaccia la scarpa al raccattapalle preoccupandosi che potrebbe cadere e farsi male. Sembra una stupidaggine, ma ha un grande valore simbolico. Dobbiamo valorizzare, e lo dico a noi e a chi fa informazione, i fatti positivi. Faccio un esempio, se io do uno schiaffo a una persona faccio notizia, se mi alzo sull’autobus per far sedere qualcuno invece passa inosservato il gesto. Questo deve cambiare”.