tmw Samb, Fedeli in contatto con Domenico Serafino per la cessione del club

Origini calabresi, una carriera da musicista e produttore fra le più apprezzate in Sudamerica ed una passione per il mondo del pallone. Questo, in sintesi, il ritratto di Domenico Serafino attuale proprietario del Bangor City, uno dei più blasonati club gallesi con 144 anni di storia, salvato lo scorso settembre dal tracollo finanziario ripianando tutti i debiti delle passate gestioni e oggi terzo in classifica con la leggenda Pedro Pasculli in panchina. Un feeling con il calcio che potrebbe riportare Serafino presto in Italia.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Serafino sarebbe infatti in trattativa con Franco Fedeli per l’acquisto della Sambenedettese. Operazione già avviata e che potrebbe presto portare alla fumata bianca.