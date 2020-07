tmw Sambenedettese, dall’incontro per Montero alla suggestione Maxi Lopez: la situazione

Dall’incontro per Paolo Montero al nome di Maxi Lopez. Un accostamento mediatico, quello dell’attaccante alla Sambenedettese, dovuto all’agente del tecnico, Daniele Piraino. Stesso manager per entrambi, ma futuro differente. Domani si terrà un incontro tra Montero e il club per capire se ci saranno le condizioni per proseguire, intanto è emersa la suggestione - che appare inverosimile - Maxi Lopez. Ma al momento l’ex Barça pensa a finire bene con il Crotone. Nessun contatto con la Sambenedettese, dove peraltro il futuro di Montero è ancora tutto da chiarire. E Maxi pensa al campo, a tinte rossoblù...